Более 13 тысяч сотрудников санаторно-курортной сферы в Крыму прошли вакцинацию. Чтобы комфортно туристам было

В Крыму к курортному сезону — 2021 году было модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения, открываются новые пляжи и туристические маршруты. При этом развитие курортной отрасли в Крыму следует приоритетным принципам безопасного и комфортного отдыха. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе пресс-тура на новые и реконструированные объекты размещения.

Мы находимся на пути кардинального изменения отрасли. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» развитие туристического бизнеса в Крыму становится системным и стратегически выверенным. Утвержденная правительственная программа выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры обеспечит Крыму туристическую привлекательность и максимальную доступность разнообразных качественных туристских услуг, а в дальнейшем полностью изменит ситуацию в санаторно-курортной сфере республики, — цитирует пресс-служба Вадима Волченко.

Министр подчеркнул, что с начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. На фоне роста особенно важно соблюдение требований Роспотребнадзора и на сегодня не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения. Это возможно благодаря профессионализму ответственному отношению бизнеса ко всем предпочтением, что подтверждается ежедневным мониторингом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудниками Минкурортов РК.

Данные требования Роспотребнадзора для санаториев и гостиниц размещены в том числе, на сайте Министерства курортов и туризма РК. Кроме того, сотрудниками министерства выявляется потребность в организованной вакцинации персонала объектов размещения для ее дальнейшей организации на предприятии.

На данный момент более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы по всему Крыму прошли централизованную вакцинацию, не считая тех, кто вакцинируется в частном порядке.