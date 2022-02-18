Более 162 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19

Более 162 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, получившие полный курс вакцинации до 1 сентября 2021 года.

В ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации. Ревакцинировались одним компонентом препарата «Спутник V» более 162 тыс. человек, двумя – свыше 159 тысяч.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения вакцины в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Своевременная ревакцинация в войсках ЮВО позволяет достичь высокого иммунитета против новой коронавирусной инфекции у личного состава и не допустить распространения инфекции.

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