Более 170 крымчан подали заявки для участия в главном туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 171 житель Республики Крым решил попробовать свои силы в главном туристическом конкурсе страны и получить возможность заявить о себе, реализовать свой туристический проект, стать частью масштабного сообщества индустрии гостеприимства России.
Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной молодежи, начинающей свой путь в туризме. Проект предоставляет возможности для раскрытия потенциала участников, их обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества от лидеров туриндустрии, а также продвижения туристических проектов среди работодателей отраслевых организаций.
Жители Республики Крым активно участвуют в проекте «Мастера гостеприимства» с 2019 года. Участниками первых трех сезонов стали 1596 жителей региона, 14 человек стали финалистами и четверо объявлены победителями главного туристического конкурса страны. Более 30 регионов России стали центрами гостеприимства, один из них – Республика Крым, которая приняла в Ялте участников полуфинала первого сезона конкурса.
В новом четвертом сезоне конкурса конкурсанты пробуют свои силы в двух направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика. Регистрация была доступна совершеннолетним жителям России и иностранных государств.
Заказчиками номинаций выступают партнеры проекта «Мастера гостеприимства»: международный эногастрономический центр, Альянс Отель Менеджмент, туристический сервис RUSSPASS, Росзаповедцентр Минприроды России, университет SWISSAM, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, ООО «ДАТАЮНИВЕРС», Территории.рф, Мантера групп и другие компании и организации.
Чтобы стать победителем главного туристического конкурса страны, участникам предстоит пройти несколько этапов: дистанционный блок (февраль-март), очные полуфиналы (апрель-май) и финал конкурса (сентябрь) в разных городах России. В первом этапе мастера должны решить серию тестов (на проверку общих знаний, коммуникативных навыков и вербального интеллекта), а задания по направлениям: отраслевые кейсы для менеджеров индустрии и онлайн-презентация авторских проектов в сфере туризма. Самые успешные участники отправятся на очные события, где их ждет оценка профессиональных знаний и гибких навыков и личное знакомство с заказчиками. Завершится четвертый сезон масштабным финалом. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.
По информации АНО «Россия – страна возможностей»
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