Более 200 объектов размещения в Крыму предоставили обязательства по открытию и началу работы

По данным министерства курортов и туризма РК, 208 объектов размещения в Крыму уже предоставили
С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.
Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов. При этом размещение для граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, возможно с 15 июня, для всех граждан РФ – с 1 июля.
Как сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма, работа объектов размещения осуществляется в соответствии со всеми актуальными требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса к деятельности санаторно-курортных и гостиничных организаций.
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