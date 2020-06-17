Более 200 объектов размещения в Крыму предоставили обязательства по открытию и началу работы

По данным министерства курортов и туризма РК, 208 объектов размещения в Крыму уже предоставили обязательства по открытию и началу работы. Согласно Указу Главы Республики, для внесения информации в Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей) санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам необходимо обеспечить направление обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора.

С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов. При этом размещение для граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, возможно с 15 июня, для всех граждан РФ – с 1 июля.

Как сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма, работа объектов размещения осуществляется в соответствии со всеми актуальными требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса к деятельности санаторно-курортных и гостиничных организаций.