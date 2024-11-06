Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Более 23,3 тысяч крымских спортсменов приняли участие в соревнованиях разного уровня за счет бюджетной поддержки
актуально в республике
Более 23,3 тысяч крымских спортсменов приняли участие в соревнованиях разного уровня за счет бюджетной поддержки
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Более 23,3 тысяч крымских спортсменов приняли участие в соревнованиях разного уровня за счет бюджетной поддержки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 06.11.2024

Спортсмены Республики Крым продолжают успешно выступать в соревнованиях разного уровня, от региональных до международных. В 2024 году завоевано 1 143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных и 383 бронзовых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, одной из приоритетных мер поддержки остается финансирование из республиканского бюджета подготовки и участия сборных команд в соревнованиях. Ей воспользовались члены команд по 94 видам спорта из 106 аккредитованных.

За счет бюджетной поддержки в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях приняли участие более 23,3 тыс. наших спортсменов, – отмечает Глава Крыма.

Еще одним направлением работы органов власти в спортивной отрасли является создание условий для сдачи крымчанами норм ГТО.

Здесь есть существенный прогресс, и это радует. В автоматической идентификационной системе ГТО зарегистрировано более 243 тыс. человек, что в 65 раз больше аналогичного показателя 2016 года. Более 72,3 тыс. крымчан уже сдали соответствующие нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия, – проинформировал Глава Крыма, напомнив, что в этом году сборная команда республики впервые стала победителем финала IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО» в Сочи.

По мнению Сергея Аксёнова, в Крыму необходимо продолжать работу в разных форматах, направленную на привлечение граждан к сдаче нормативов ГТО, включая организацию рекламных кампаний, проведение фестивалей ГТО на региональном и муниципальном уровнях, внедрение комплекса в образовательных учреждениях.

Узнайте больше:  3 ноября – день Иллариона. По дорогам гуляют ведьмы, русалки и черти

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.