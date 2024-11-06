Более 23,3 тысяч крымских спортсменов приняли участие в соревнованиях разного уровня за счет бюджетной поддержки

За счет бюджетной поддержки в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях приняли участие более 23,3 тыс. наших спортсменов, – отмечает Глава Крыма.

Еще одним направлением работы органов власти в спортивной отрасли является создание условий для сдачи крымчанами норм ГТО.

Здесь есть существенный прогресс, и это радует. В автоматической идентификационной системе ГТО зарегистрировано более 243 тыс. человек, что в 65 раз больше аналогичного показателя 2016 года. Более 72,3 тыс. крымчан уже сдали соответствующие нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия, – проинформировал Глава Крыма, напомнив, что в этом году сборная команда республики впервые стала победителем финала IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО» в Сочи.

По мнению Сергея Аксёнова, в Крыму необходимо продолжать работу в разных форматах, направленную на привлечение граждан к сдаче нормативов ГТО, включая организацию рекламных кампаний, проведение фестивалей ГТО на региональном и муниципальном уровнях, внедрение комплекса в образовательных учреждениях.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым