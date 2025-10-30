Более 24 тысяч жителей Севастополя получили консультацию в секторе пользовательского сопровождения МФЦ

Для удобства жителей во всех центрах «Мои Документы» Севастополя функционирует сектор пользовательского сопровождения (СПС). Здесь можно получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде — самостоятельно или при поддержке квалифицированного специалиста.

СПС — это современный и доступный способ оформления необходимых документов. В среднем получение услуги занимает не более 15 минут. Для посетителей оборудованы специальные рабочие места, а также размещены памятки с инструкциями по самым востребованным услугам: оформлению справки о несудимости, выписки из ЕГРН, получению паспорта, загранпаспорта, услугам СФР и другим.

Обращаясь в сектор пользовательского сопровождения, жители экономят время и избегают длительного ожидания в очереди. При необходимости сотрудники МФЦ помогут и проконсультируют по любым вопросам. При этом полностью соблюдаются требования конфиденциальности и безопасности персональных данных, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора МФЦ Севастополя Юрия Громяк.

За прошлый год консультационную помощь в секторе пользовательского сопровождения получили более 18,3 тысячи человек. С начала 2025 года услугами СПС уже воспользовались свыше 24,8 тысячи севастопольцев.

Сектор пользовательского сопровождения предоставляет следующие возможности: