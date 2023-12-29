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Более 260 км дорог отремонтировали в РК по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году

Более 260 км дорог отремонтировали в РК по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:20 29.12.2023

Все запланированные показатели, отмечают специалисты, достигнуты. Общий объем предусмотренных средств на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год составил 8 789,38 млн руб.

Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Большой объем работ в 2023 году выполнен по ремонту мостовых сооружений – работы велись на  24 объектах. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения − более 866 пог. м.

Одним из реализованных крупных социально – значимых объектов стал ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Таврида — Джанкой — Красноперекопск (Джанкой – Воинка), общей протяженностью 30,65 км.

Этот участок входит в опорную сеть Республики Крым и «Азово – Черноморское кольцо». Имеет большую социальную значимость, поскольку позволит обеспечить безопасность и комфортность передвижения автомобильного транспорта для жителей и гостей региона и бесперебойную связь между различными населенными пунктами Джанкойского и Красноперекопского районов.

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Еще один значимый объект − ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Красногвардейское — Нижнегорский протяженностью 18 км. Автомобильная дорога проходит по территории нескольких сельских поселений для транспортной связи с районными центрами.

За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Республике Крым отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения, протяженностью 801,154 км (что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог).

С момента старта проекта доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла почти в 2 раза.

источник: пресс-служба Министерства транспорта РК

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