Более 27 тысяч обращений и жалоб принял севастопольский Центр управления регионом

Центр управления регионом (ЦУР) начал работать в Севастополе в ноябре 2020 года. Его задача – контролировать и координировать работу органов власти на платформе обратной связи, которая состоит из четырех компонентов: обращения и жалобы граждан через портал Госуслуги, отслеживание инцидентов и жалоб граждан в социальных сетях, онлайн-опросы по социально-значимым темам и создание системы Госпаблики для органов власти и контроль ее ведения. За четыре месяца работы ЦРУ принял 27 тысяч обращений и жалоб. Руководителям ведомств необходимо повысить качество работы с обращениями — такое заявление губернатор сделал по итогу доклада руководителя севастопольского ЦУР Надежды Бохан.

Коллеги, это очень серьезная работа. То, что вы и ваши подчиненные недорабатываете – это рано или поздно выходит, но уже с другой интонацией в социальных сетях и СМИ. Необходимо применить ваш управленческий опыт и настроить систему так, чтобы подчиненные давали своевременные и корректные ответы, – заявил Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что невозможно мгновенно решить все вопросы, но корректный и конкретный ответ формирует отношение граждан к городской власти.

Основные темы обращений и жалоб в ЦУР – работа ЖКХ и состояние автомобильных дорог.