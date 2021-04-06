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Более 27 тысяч обращений и жалоб принял севастопольский Центр управления регионом за 4 месяца работы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Более 27 тысяч обращений и жалоб принял севастопольский Центр управления регионом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:30 06.04.2021

Центр управления регионом (ЦУР) начал работать в Севастополе в ноябре 2020 года. Его задача – контролировать и координировать работу органов власти на платформе обратной связи, которая состоит из четырех компонентов: обращения и жалобы граждан через портал Госуслуги, отслеживание инцидентов и жалоб граждан в социальных сетях, онлайн-опросы по социально-значимым темам и создание системы Госпаблики для органов власти и контроль ее ведения. За четыре месяца работы ЦРУ принял 27 тысяч обращений и жалоб. Руководителям ведомств необходимо повысить качество работы с обращениями — такое заявление губернатор сделал по итогу доклада руководителя  севастопольского ЦУР Надежды Бохан.

Коллеги, это очень серьезная работа. То, что вы и ваши подчиненные недорабатываете – это рано или поздно выходит, но уже с другой интонацией в социальных сетях и СМИ. Необходимо применить ваш управленческий опыт и  настроить систему так, чтобы подчиненные давали своевременные и корректные ответы, –  заявил Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что невозможно мгновенно решить все вопросы, но корректный и конкретный ответ формирует отношение граждан к городской власти.

Основные темы обращений и жалоб в ЦУР – работа ЖКХ и состояние автомобильных дорог.

Более 27 тысяч обращений и жалоб принял севастопольский Центр управления регионом

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