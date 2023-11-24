Более 300 школьников стали участниками регионального профориентационного форума «Проф ИТ» в Севастополе

23 ноября 2023 года в Севастополе прошел региональный профориентационный форум «Проф ИТ», организованный Центром опережающей профессиональной подготовки ГАОУ ПО «Институт развития образования». В мероприятии приняли участие более 300 школьников средних и старших классов.

В рамках форума состоялась ярмарка вакансий, конференция «Цифровое будущее Севастополя: новые технологии и молодые кадры», мастер-классы по программированию и 3д печати, профориентационная экскурсия и мастер класс в ГБОУ ДО «Станция юных техников», лекции «Будущее за ИТ-технологиями» и «Информационная безопасность на предприятиях ОПК»; а также в Технопарке «ИТ Крым» состоялась профориентационная экскурсия для школьников, в рамках которой ребятам показали и рассказали, как работают, учатся и отдыхают настоящие айтишники.

Спикерами выступили специалисты Департамента образования и науки, Департамента цифрового развития, Центра занятости населения города Севастополя, представители ИТ-компаний, в том числе стартап-студии «ИТ Гараж», преподаватели ГБОУ ДО «Станция юных техников», сотрудники СФ «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» и не только.

Генеральный директор стартап-студии «ИТ Гараж» Мария Третьякова выступила на конференции «Цифровое будущее Севастополя: новые технологии и молодые кадры». Эксперт рассказала об актуальных направлениях ИТ-сферы, о том, как выбрать свое направление, а также где и как получать новые знания начинающим ИТ-специалистам и будущим ИТ-предпринимателям.

Для успешной карьеры в ИТ-сфере важны не только знания, но и умение работать в команде, общаться с клиентами и решать сложные задачи. Поэтому важно учиться не только техническим навыкам, но и мягким навыкам, таким как коммуникация, лидерство и управление проектами. Именно поэтому важными целями Технопарка “ИТ Крым” и стартап-студии “ИТ Гараж” являются укрепление ИТ-сообщества в Севастополе и создание комфортной среды для общения, обмена знаниями и опытом между начинающими и опытными ИТ-специалистами, — отмечает Мария Третьякова.