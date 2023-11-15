Более 32,7 тысяч работающих севастопольцев получили пособия по временной нетрудоспособности

С начала текущего года в Севастополе оформлено свыше 65 тысяч электронных листков нетрудоспособности. На оплату больничных листов для 32730 севастопольцев региональное Отделение СФР перечислило 590 миллионов рублей.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в случае болезни или травмы работника, карантина или необходимости ухода за членом семьи. При этом сотрудник обязательно должен быть официально трудоустроен. Первые три дня болезни оплачивает работодатель из собственных средств, остальные дни — Отделение СФР по г.Севастополю. Если больничный лист оформлен по уходу за больным членом семьи или при нахождении на карантине, пособие по временной нетрудоспособности за весь период выплачивается за счет средств севастопольского Отделения Социального фонда.

Размер пособия зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году ухода работника на больничный и страхового стажа сотрудника. При стаже 8 и более лет он составит 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%. Назначение и выплата средств по больничным листам осуществляется в течение 10 рабочих дней.

Важно! Если у работника в расчётный период не было заработка или стаж работы менее 6 месяцев, то размер пособия по временной нетрудоспособности будет рассчитан исходя из минимального размера оплаты труда.

Севастопольцы, у которых подтверждена учетная запись на портале Госуслуги, получают сообщения о статусе своих электронных листков нетрудоспособности. С 2022 года листки нетрудоспособности оформляются в электронном виде. Это позволило минимизировать время на их оформление, исключить возможность утери, а также случаев мошенничества.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю