Более 4 тысяч крымчан, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию

Почти 4,5 тысячи крымчан, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

На сегодня углубленную диспансеризацию прошли 4 490 человек, из них 1 973 человека, перенесших COVID-19 с коморбидным фоном, то есть с несколькими сопутствующими заболеваниями, и 2 517 человек, переболевших вирусом с одним сопутствующим хроническим неинфекционным заболеванием или без него, — сообщил замминистра.

Напомним, что в Крыму приостановлено проведение ежегодной диспансеризации и профилактических осмотров. При этом, продолжает в полном объеме проводится углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19.

Особенно важно пройти данные профилактические мероприятия гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Это необходимо для своевременного выявления осложнений после перенесенной болезни, а также предупреждения их прогрессирования,- сказал Антон Лясковский.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления спустя два месяца после выздоровления. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пациенты, у которых COVID-19 не был подтвержден лабораторно, также могут пройти углубленную диспансеризацию при подаче соответствующего заявления в свою поликлинику.