Более 42 тысяч жителей Севастополя пользуются приложением «Госуслуги Дом»

В Севастополе растет популярность мобильного приложения «Госуслуги Дом» — цифрового инструмента для решения жилищно-коммунальных вопросов. По данным оператора системы, сервисом уже воспользовались свыше 42 тысяч горожан, что свидетельствует о растущем интересе жителей к удобному и прозрачному управлению своим жильем.

Приложение охватывает не только жилые квартиры, но и нежилые помещения в многоквартирных домах. Благодаря этому пользователи получают универсальный доступ ко всем аспектам содержания своей недвижимости: от передачи показаний счетчиков и оплаты коммунальных квитанций до подачи заявок в управляющую компанию и участия в онлайн-голосованиях на общих собраниях собственников.

Особую пользу «Госуслуги Дом» приносит тем, кто стремится быть в курсе всех событий в своем доме. Через приложение можно отслеживать планы капремонта, знакомиться с отчетами управляющих организаций и контролировать расходование средств. Это повышает прозрачность взаимодействия между жильцами и управляющими компаниями, а также способствует более активному участию горожан в жизни своего дома.

Кроме того, сервис поддерживает гостевой доступ: родственники, арендаторы или другие доверенные лица могут передавать показания приборов учета и оплачивать услуги, не имея при этом постоянного доступа к аккаунту. Такая функция особенно актуальна в условиях роста числа сдающих жилье в аренду или заботящихся о пожилых родителях.

«Госуслуги Дом» становятся все более востребованным инструментом цифровой трансформации ЖКХ в Севастополе, делая управление жильем простым, удобным и прозрачным для каждого жителя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя