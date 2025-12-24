Прямо сейчас:
Более 44 тысяч жителей Севастополя пользуются мобильным приложением «Госуслуги Дом»
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Более 44 тысяч жителей Севастополя пользуются мобильным приложением «Госуслуги Дом»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:02 24.12.2025

В городе продолжает расти число пользователей цифрового сервиса для управления жилищно-коммунальными вопросами — мобильного приложения «Госуслуги Дом». На сегодняшний день им уже воспользовались свыше 44 тысяч жителей города, что свидетельствует о высоком уровне доверия к цифровым инструментам в сфере ЖКХ.

Приложение «Госуслуги Дом» — это удобный и безопасный способ решать повседневные вопросы, связанные с содержанием жилья. Через него можно подавать показания приборов учета воды и электроэнергии, оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсным организациям, проверять актуальные начисления и получать детализированные квитанции. Также пользователи могут подавать заявки на ремонт, сообщать о проблемах в доме, отслеживать статус обращений и получать уведомления от управляющих компаний.

Особое преимущество приложения — возможность участвовать в голосованиях по вопросам управления многоквартирным домом: выбор управляющей организации, решение о проведении капремонта, благоустройстве придомовой территории и другие важные решения доступны онлайн. Это не только экономит время, но и повышает прозрачность и вовлеченность жителей в управление своим домом.

Цифровизация жилищно-коммунальной сферы — часть стратегии развития «Госуслуг». Севастополь активно включается в этот процесс, обеспечивая жителям доступ к современным, удобным и надежным цифровым сервисам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

