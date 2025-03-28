Более 5600 севастопольских семей воспользовались региональным маткапиталом по нацпроекту «Семья»

В Севастополе действует комплексная система мер поддержки семей с детьми. Среди них — региональный материнский капитал. Выплата является частью нацпроекта «Семья».

Начиная с 2020 года региональный материнский капитал получили 5635 семей, из них в 2025 году – 216.

Как сообщила заместитель директора департамента труда и соцзащиты населения Елена Силаева, право на региональный материнский капитал имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в городе в расчете на душу населения.

В Севастополе региональный маткапитал предоставляется на второго ребенка рожденного с 2019 года. Семья может потратить деньги на любые нужды и цели по своему усмотрению. Сумма маткапитала ежегодно индексируется. В этом году размер выплаты составляет 141 059 рублей.

На сегодняшний день среднедушевой доход на одного человека – 18 088 рублей. Получается, что семья из четырех человек будет иметь право на региональный маткапитал, если доход семьи не превышает 180 880 рублей в месяц, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Силаеву.

Срок обращения не ограничен, за назначением госуслуги можно обратиться до совершеннолетия ребенка.

В прошлом году в семье Екатерины и Максима Дороховых родилась двойня, и молодые родители обратилась в департамент труда и соцзащиты населения за предоставлением регионального маткапитала на второго ребенка. Сын Никита и дочь Ева.

Девушка признается, что социальная поддержка позволяет повысить уровень жизни.

О такой мере поддержки мы узнали из социальных сетей нашего губернатора Михаила Развожаева. Конечно же, мы воспользовались сервисом госуслуг и через него оформили региональный маткапитал. И достаточно быстро его получили. Сумму планируем потратить на текущие расходы на детей, – поделилась молодая мама.

Напомним, что подать заявление на получение регионального маткапитала можно тремя способами:

— через Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/600234/1/form;

— через отделения МФЦ;

— через управление адресной соцподдержки https://dszn.sev.gov.ru/otdel-priyema-naseleniya/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя