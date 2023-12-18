Более 7 часов крымские спасатели искали женщину, заблудившуюся в лесном массиве под Судаком

Вчера в 13:05 на оперативный пульт спасателей поступил сигнал о том, что в лесном массиве в районе СПК «Орарий», под Судаком собирая грибы, заблудилась женщина.

К предполагаемому району поисков выехали спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии сотрудники ведомства приступили к поисковым работам. Спустя 5 часов, учитывая плохую погоду и наступление темноты, было принято решение усилить группировку и вызвать дежурную смену Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели обследовали прилегающие территории к СПК «Орарий» и селу Переваловка по направлению к селу Лесное. Общая площадь обследованной местности составила 60 кв. км. В результате, спустя более 7 часов женщина была обнаружена на северном склоне горы Френк Мезер между сёлами Переваловка и Щебетовка. В медицинской помощи она не нуждалась, — сообщили в МЧС РК.

Поисково-спасательные работы осложнялись густым туманом, дождём и низкой температурой воздуха.