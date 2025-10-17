Более 78 тысяч жителей Крыма стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

Мобильное приложение «Госуслуги Дом» регулярно пополняется новыми возможностями. В настоящее время в нем появилась нежилая недвижимость – кладовые, машино-места и другие помещения, находящиеся в многоквартирных домах.

Собственники нежилых помещений также получат доступ ко всей функциональности приложения. Помимо участия в ОСС, им будет доступна оплата счетов, передача показаний и другие возможности. Собственники могут делегировать решение вопросов ЖКХ своим близким или арендаторам, выдав гостевой доступ с ограниченным набором самых необходимых функций.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками недвижимости, потребуется получить гостевой доступ от собственника.

«Приложение «Госуслуги Дом» является удобным способом проведения голосования на общем собрании собственников – жителям легко проголосовать за нужные решения, даже если они находятся в отъезде.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК