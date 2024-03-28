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Более 8 тысяч ялтинцев уже приняли участие в голосовании по выбору территории под благоустройство

Более 8 тысяч ялтинцев уже приняли участие в голосовании по выбору территории под благоустройство

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 28.03.2024

Всероссийское голосование по выбору территории, которая будет благоустроена в приоритетном порядке в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 апреля. В голосовании уже приняли участие более 8 тысяч горожан. Лидирует с большим отрывом Общественный парк в пгт Гурзуф в районе улицы Приветная, за который отдано свыше трёх с половиной тысяч голосов ялтинцев. Двухтысячный рубеж преодолели парк «Ясная Поляна» в Гаспре и сквер «Городской сад» в Ялте который закрепился на втором месте по количеству голосов.

Всё в ваших руках, друзья. До завершения голосования осталось 33 дня — победитель напрямую зависит от вашей активности. Проголосовать можно как через сайт https://91.gorodsreda.ru/, так и воспользовавшись помощью волонтёров, которые в хорошую погоду работают на улицах города и ежедневно выезжают в организации и на предприятия, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко. 

В голосовании могут принять участие граждане России от 14 лет, набравший наибольшее количество голосов объект будет благоустроен в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жильё и городская среда».

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Парк в Гурзуфе: https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202

Парк «Ясная Поляна» в Гаспре: https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47908

Сквер «Городской сад» в Ялте: https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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