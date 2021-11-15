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Более 81 тысячи военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19
Фото: пресс-служба ЮВО

Более 81 тысячи военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:38 15.11.2021

Более 81 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, получившие полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали более 260 тыс. человек, из них более 155 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

 

Более 81 тысячи военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19

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