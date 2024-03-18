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Более 9 тысяч женщин и новорожденных в Севастополе получили услуги по родовым сертификатам
фото: pikist.com

Более 9 тысяч женщин и новорожденных в Севастополе получили услуги по родовым сертификатам

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 10:09 18.03.2024

В прошлом году более 9 тысяч  женщин  и новорожденных в Севастополе получили медицинские услуги по родовым сертификатам. За полученную помощь, предоставленную жительницам города в связи с беременностью и рождением детей, региональное Отделение СФР перечислило в медицинские учреждения более 37 миллионов рублей.

Электронный родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, наблюдения во время и после беременности, а также для медосмотров ребенка в первый год жизни. Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме.

Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин — отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк. Все необходимые сведения ОСФР по Севастополю получает автоматически, — цитирует пресс-служба  управляющую  Отделением фонда Елену Гайворонскую.

Сертификат состоит из трех талонов. Каждый талон заполняется при обращении женщины в выбранное медицинское учреждение: женскую консультацию, роддом, детскую поликлинику.  Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно, они перечисляются медицинской организации на их лицевые счета.

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Посмотреть сертификат можно в личном кабинете на портале Госуслуг после того, как медучреждение его сформирует. Важно! Если будущая мама наблюдается на платной основе, то родовый сертификат не формируется до момента обращения в детскую поликлинику.  Оплате подлежат услуги, оказанные медицинскими организациями только в рамках ОМС.

Подробнее об электронном родовом сертификате можно узнать на официальной странице СФР.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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