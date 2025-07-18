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Более 90 жителей Севастополя подали заявки на участие в проекте «Код будущего. Искусственный интеллект»

Более 90 жителей Севастополя подали заявки на участие в проекте «Код будущего. Искусственный интеллект»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:19 18.07.2025

Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» с 2025 года реализует проект «Код будущего. Искусственный интеллект», направленный на обучение технологиям искусственного интеллекта школьников 8 – 11 классов и обучающихся по программам среднего профессионального образования.

В рамках проекта слушатели могут освоить курсы объемом от 54 академических часов, самостоятельно обучаясь на цифровых образовательных платформах. Участие в проекте бесплатное. В 2025 году обучение в рамках проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» завершат не менее 75 тыс. человек.

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Среди доступных курсов: «Основы машинного обучения» и «Основы анализа данных на Python»; «Инструменты искусственного интеллекта: применяем и программируем»; «Разработчик ИИ-чат-ботов на Python: от основ до своих виртуальных ассистентов»; «НейроСтарт – программирование и ИИ на Python»; «Наглядные основы искусственного интеллекта».

Чтобы принять участие в проекте «Код будущего. Искусственный интеллект», необходимо подать заявление на Госуслуги.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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