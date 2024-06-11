Более полутора тысяч новобранцев приведены к Военной присяге в Южном военном округе

В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Южном военном округе (ЮВО), проведены торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 1,5 тыс. новобранцев, призванных на военную службу в рамках весеннего 2024 года призыва.

В ходе проведенных с ними курсов подготовки молодого пополнения все они усовершенствовали свои начальные военные знания, прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.

С молодым пополнением проведен комплекс занятий по тактической, инженерной, огневой, физической подготовке, военной медицине, топографии, радиационной, химической и биологической защите. Кроме того, военнослужащие изучили основы безопасности военной службы. Принявшие участие в торжественном мероприятии представители органов государственной власти, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, родственники военнослужащих выступили с поздравлением со столь знаменательным в жизни военнослужащих событием, — сообщает пресс-служба ЮВО.

По завершению приведения к Военной присяге состоялась встреча командования с родителями военнослужащих.