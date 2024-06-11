Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | Более полутора тысяч новобранцев приведены к Военной присяге в Южном военном округе
актуально в республике
Более полутора тысяч новобранцев приведены к Военной присяге в Южном военном округе
Фото: пресс-служба ЮВО

Более полутора тысяч новобранцев приведены к Военной присяге в Южном военном округе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:26 11.06.2024

В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Южном военном округе (ЮВО), проведены торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 1,5 тыс. новобранцев, призванных на военную службу в рамках весеннего 2024 года призыва.

В ходе проведенных с ними курсов подготовки молодого пополнения все они усовершенствовали свои начальные военные знания, прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.

С молодым пополнением проведен комплекс занятий по тактической, инженерной, огневой, физической подготовке, военной медицине, топографии, радиационной, химической и биологической защите. Кроме того, военнослужащие изучили основы безопасности военной службы.

Принявшие участие в торжественном мероприятии представители органов государственной власти, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, родственники военнослужащих выступили с поздравлением со столь знаменательным в жизни военнослужащих событием, — сообщает пресс-служба ЮВО.

По завершению приведения к Военной присяге состоялась встреча командования с родителями военнослужащих.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: армия России

Комментарии для сайта Cackle
армия России
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.