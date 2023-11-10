Более полутора тысяч онлайн-обращений написали севастопольцы за минувшую неделю

Жители Севастополя написали 1 567 обращений к органам власти за неделю с 30 октября по 5 ноября. Вопросы и просьбы, которые поступили в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», собрали аналитики Центра управления регионом.

Самой популярной темой стало жилищно-коммунальное хозяйство – поступило 296 обращений. В начале недели севастопольцы сообщали о локальных проблемах, связанных с отоплением. Их отрабатывали управляющие компании. Со временем число таких комментариев свелось к минимуму.

Второй по популярности блок – о дорогах и транспорте: это вопросы об изменении маршрутной сети, просьбы отремонтировать те или иные участки городских улиц и другие сообщения. К примеру, жители Гагаринского района просили закрыть проезд по тротуару за остановкой у ЦУМа. «Уже пробки на тротуаре», – написал севастополец. В итоге на тротуаре установили ограничивающие въезд полусферы.

Также поступило немало сообщений о работе наружного освещения. Благодаря сигналам горожан оперативно отремонтировали сети на проспекте Гагарина, улицах Овражной, Ореховой, а также в Штурмовом на улице Поворотной.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной с деятельностью органов власти, можно на их официальных страницах во ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт pos.gosuslugi.ru/landing/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя