Более сорока тысяч ипотек зарегистрировано в Крыму в прошлом году

Свыше 40 000 ипотек зарегистрировано в Крыму в 2023 году. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК Крым Анна Анюхина. Вице-премьер рассказала, что большинство регистрационных действий совершено по ипотекам, возникшим в силу закона, то есть под залог жилых и нежилых объектов, на приобретение которых и были конкретно взяты кредитные средства. В прошлом году сотрудники Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК оформили почти 34 000 таких сделок.

Ещё свыше 6 000 помещений различного назначения заложено в ипотеку на основании соответствующих договоров ипотеки. Это означает, что финансовые обязательства заёмщиков обеспечивались оформлением залога на любое другое недвижимое имущество, включая те объекты, что уже имелись в собственности залогодателей.

Ипотечный рост – налицо. В 2022 году в Крыму было зарегистрировано 28,8 тыс. ипотек. Таким образом рост соответствующих регистрационных действий за 2023 год составил 38,9%.

Граждане активно приобретают в ипотеку далеко не только жильё. Жители и гости республики с помощью заёмных средств становятся правообладателями машиномест, офисных или торговых помещений, апартаментов, а также помещений свободного назначения, — отметила Анна Анюхина.

По ее информации, большинство ипотечных сделок регистрируется на основании заявлений и документов, поданных в электронном виде. При подаче документов посредством электронных сервисов финансово-кредитной организации ипотека регистрируется в течение суток.