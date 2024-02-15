Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Более сорока тысяч ипотек зарегистрировано в Крыму в прошлом году
актуально в республике
Более сорока тысяч ипотек зарегистрировано в у в прошлом году
Фото: rk.gov.ru

Более сорока тысяч ипотек зарегистрировано в Крыму в прошлом году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:37 15.02.2024

Свыше 40 000 ипотек зарегистрировано в Крыму в 2023 году. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК Крым Анна Анюхина. Вице-премьер рассказала, что большинство регистрационных действий совершено по ипотекам, возникшим в силу закона, то есть под залог жилых и нежилых объектов, на приобретение которых и были конкретно взяты кредитные средства. В прошлом году сотрудники Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК оформили почти 34 000 таких сделок.

Ещё свыше 6 000 помещений различного назначения заложено в ипотеку на основании соответствующих договоров ипотеки. Это означает, что финансовые обязательства заёмщиков обеспечивались оформлением залога на любое другое недвижимое имущество, включая те объекты, что уже имелись в собственности залогодателей.

Узнайте больше:  Шесть вражеских беспилотников не долетели до Крыма. Сбиты над Черным морем

Ипотечный рост – налицо. В 2022 году в Крыму было зарегистрировано 28,8 тыс. ипотек. Таким образом рост соответствующих регистрационных действий за 2023 год составил 38,9%.

Граждане активно приобретают в ипотеку далеко не только жильё. Жители и гости республики с помощью заёмных средств становятся правообладателями машиномест, офисных или торговых помещений, апартаментов, а также помещений свободного назначения, — отметила Анна Анюхина.

По ее информации, большинство ипотечных сделок регистрируется на основании заявлений и документов, поданных в электронном виде. При подаче документов посредством электронных сервисов финансово-кредитной организации ипотека регистрируется в течение суток.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: недвижимость в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
недвижимость в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.