Более тонны бутилированной воды, одеяла и медикаменты: посетители Центра общения старшего поколения Севастополя помогают участникам СВО

С начала 2025 года активисты Центра общения старшего поколения Отделения СФР по Севастополю направили бойцам в зону СВО более тысячи литров питьевой воды, 200 упаковок влажных салфеток, 55 кг гуманитарного груза: медикаменты, одеяла, продукты длительного хранения.

В феврале активисты Центра общения старшего поколения участвовали в благотворительной ярмарке в поддержку участников СВО. Волонтеры испекли блины, принесли поделки, изготовленные в Центре. Ко Дню защитника Отечества собрали и передали на передовую теплые носки, домашнюю консервацию и мед. Пенсионеры вместе с внуками изготовили открытки и написали письма на передовую.

Каждую неделю мы обязательно находим время, чтобы собраться в Центре. Например, в кружке рукоделия этой зимой мы вязали теплые вещи. Для нас важно поддержать ребят, ведь это наши дети и внуки, мы всем сердцем хотим, чтобы они вернулись домой, — рассказала Лилия Ивановна, участница Центра.

О том, чем живет сегодня севастопольский Центр общения старшего поколения, можно прочесть на странице Отделения на сайте СФР. Присоединиться к мероприятиям, которые проходят в Центре, может любой желающий.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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