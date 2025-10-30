Прямо сейчас:
Более тысячи крымчан стали потенциальными донорами стволовых клеток в 2025 году
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 30.10.2025

За девять месяцев 2025 года в Федеральный регистр доноров костного мозга вступил 1071 житель Республики Крым. Это больше, чем за весь 2024 год, когда в регистр вошли 1050 человек.

Всего потенциальных доноров стволовых клеток в Крыму уже – 3282, трое из них стали реальными донорами.

Напомним, что трансплантация стволовых клеток костного мозга применяется для лечения гематологических, онкологических и аутоиммунных заболеваний. Подобрать донора костного мозга – сложная задача. Его клетки должны совпадать с клетками пациента на генетическом уровне. Такие «генетические близнецы» встречаются в среднем 1 на 10 тысяч человек. Чем больше потенциальных доноров будет состоять в Федеральном регистре доноров костного мозга, тем выше вероятность подобрать такого «близнеца» для тяжело больного пациента.

Процедура вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга очень проста — сдается несколько миллилитров крови из вены. Если никаких противопоказаний к донорству не выявлено, то донора включают в регистр. Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга на территории Республики Крым можно в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22), либо при проведении «донорских дней» выездной бригадой Центра крови в различных муниципальных образованиях.

Прием проводится в рабочие дни ежедневно с 8:00 до 13:00. Информация о работе выездных бригад и о рабочих субботах регулярно публикуется на сайте Центра крови и в его социальных сетях. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 14

