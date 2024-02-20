Более тысячи студентов и школьников стали участниками Карьерного форума #ТрудКрут в РК

Карьерный форум #ТрудКрут – это одно из ведущих событий в Российской Федерации, проводимое по инициативе Российских студенческих отрядов и направленное на профориентационную работу со школьной и студенческой молодежью. В 2024 году форум проводился в 65 субъектах страны, в том числе, на Международной выставке «Россия» в г. Москве. На всех площадках форума побывало более ста тысяч участников и более одного миллиона участников смогли присоединиться к мероприятиям форума в онлайн формате. В Крыму форум проводился впервые и собрал более одной тысячи школьников и студентов.

17 февраля в Крыму на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова впервые прошел Карьерный форум #ТрудКрут. Форум был организован штабом студенческих отрядов Республики Крым совместно с ведущими работодателями Крыма, образовательными организациями высшего, среднего профессионального и среднего образования при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым и Федерального агентства по делам молодежи.

Карьерный форум направлен помочь молодежи в профориентации на рынке труда и понимании необходимых навыков для успешного трудоустройства. На мероприятии для школьной и студенческой молодежи предоставляется возможность ознакомиться с разнообразными профессиями, востребованными на рынке труда, и необходимыми навыками для построения успешной профессиональной карьеры. Это событие стало частью общероссийских празднований, связанных с 65-летием движения студенческих отрядов и 20-летием с начала современной истории Российских студенческих отрядов.

В рамках форума крымские школьники и студенты смогли принять участие в двух блоках: образовательном и карьерном. Образовательный блок включал в себя лекции, мастер-классы, игры, дискуссии и встречи с представителями ведущих работодателей Крыма. Карьерный блок позволил его участникам пройти полный карьерный цикл от составления резюме до собеседования и приема на работу, после прохождения которого самым успешным были предоставлены возможности обучения, стажировки и работы в крупнейших компаниях Республики Крым.

Для участников Карьерного форума #ТрудКрут открывается отличная возможность здесь и сейчас начать свою карьеру, узнать о том, что актуально при трудоустройстве сегодня и пройти собеседования с крупными работодателями нашего региона. Благодаря форуму каждый участник сможет заложить фундамент своей карьеры мечты, – рассказала Надежда Головкова, мастер вузовского штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Партнерами форума стали ПАО «Сбербанк», отель «MRIYA RESORT & SPA», отель «MORE SPA & RESORT», Международный аэропорт «Симферополь», Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов, Международный детский молодежный центр «Ай Кэмп», Детский лагерь «Мандарин», Туроператор «РусКрымТур», АПХ «Дружба народов», Электромашиностроительный завод «Фирма «Сэлма», Завод марочных вин «Инкерман» и многие другие.

Общаясь с работодателями, каждый участник получил полезный опыт построения карьеры: определить интерес к профессиональной сфере, получить навык составления персонального карьерного плана, повысить уровень профессиональных компетенций, получить консультации от ведущих топ-менеджеров компаний Республики Крым.

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым уделяет огромное внимание трудовому воспитанию современной молодежи. На государственном уровне существует большое количество программ, направленных на профессиональную подготовку и последующее трудоустройство как школьной, так и студенческой молодежи. Считаем важным поддерживать инициативы, которые позволяют выстраивать профориентационный вектор работы с молодежью. Карьерный форум #ТрудКрут в этом плане выделяется комплексностью своей организации и большим спектром возможностей трудовой реализации для нашей молодежи, — отметила Елена Асмолова, начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»