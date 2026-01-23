Прямо сейчас:
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

«Большая и крепкая семья – это главная ценность в жизни, основа общества, будущее Крыма и России» — Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 23.01.2026

Глава Республики Крым принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню многодетной семьи, которое состоялось в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. Сергей Аксёнов отметил, что учреждение нового регионального праздника приурочено к дате публикации указа Президента Российской Федерации о мерах социальной поддержки многодетных семей в 2024 году.

Большая и крепкая семья – это основа нашего общества. В Крыму сегодня проживает более 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 128 тысяч детей. За последние пять лет число таких семей увеличилось на 9 тысяч. Как верно говорит наш Лидер, в этом и есть будущее России. Ведь чем выше численность населения страны, тем сильнее государство, тем увереннее развивается его экономика, тем больше у него потенциала, – считает Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, многодетные семьи заслуживают особого внимания, поскольку вырастить и воспитать даже одного ребенка – нелегкий труд, а если речь идет о трех детях и более – это уже настоящий героизм.

Склоняю голову перед многодетными родителями. Это колоссальный, самоотверженный труд, требующий полной самоотдачи, максимум внимания и времени. В Крыму реализуются меры поддержки таких семей, в том числе в вопросах материальной помощи, трудоустройства, получения медицинских услуг, организации внеклассных занятий для ребят. Наша цель – создать такие комфортные условия для жизни, при которых граждане смогут осознать, что главная ценность в жизни – это большая семья. Органы власти республики продолжат работу по этому направлению, – подчеркнул Глава Крыма.

За весомый личный вклад в дело воспитания детей в семье, за самоотверженность, обеспечение условий для полноценного развития здоровых, гармонично развитых личностей – граждан Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил медали «Родительская доблесть» семье Ковальчук из Черноморского района – отцу и матери десятерых детей, а также семье Тарасенко из Симферопольского района – матери пятерых детей.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков, заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 12

