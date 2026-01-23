«Большая и крепкая семья – это главная ценность в жизни, основа общества, будущее Крыма и России» — Сергей Аксёнов

Большая и крепкая семья – это основа нашего общества. В Крыму сегодня проживает более 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 128 тысяч детей. За последние пять лет число таких семей увеличилось на 9 тысяч. Как верно говорит наш Лидер, в этом и есть будущее России. Ведь чем выше численность населения страны, тем сильнее государство, тем увереннее развивается его экономика, тем больше у него потенциала, – считает Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, многодетные семьи заслуживают особого внимания, поскольку вырастить и воспитать даже одного ребенка – нелегкий труд, а если речь идет о трех детях и более – это уже настоящий героизм.

Склоняю голову перед многодетными родителями. Это колоссальный, самоотверженный труд, требующий полной самоотдачи, максимум внимания и времени. В Крыму реализуются меры поддержки таких семей, в том числе в вопросах материальной помощи, трудоустройства, получения медицинских услуг, организации внеклассных занятий для ребят. Наша цель – создать такие комфортные условия для жизни, при которых граждане смогут осознать, что главная ценность в жизни – это большая семья. Органы власти республики продолжат работу по этому направлению, – подчеркнул Глава Крыма.

За весомый личный вклад в дело воспитания детей в семье, за самоотверженность, обеспечение условий для полноценного развития здоровых, гармонично развитых личностей – граждан Российской Федерации Сергей Аксёнов вручил медали «Родительская доблесть» семье Ковальчук из Черноморского района – отцу и матери десятерых детей, а также семье Тарасенко из Симферопольского района – матери пятерых детей.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков, заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова, другие.

