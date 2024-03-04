Больше половины крымчан поддерживают свое здоровье прогулками на свежем воздухе

Социологическое агентство «Вебер» узнало у жителей нашей страны, какое место ЗОЖ занимает в их жизни. Ответы крымчан подтверждают: здоровый образ жизни – наше все! Для большинства — так уж точно.

Так, 57% ответили, что для поддержания здоровья регулярно прогуливаются и занимаются активностью, а 42% опрашиваемых – соблюдают режим дня, который включает восьмичасовой сон. 39% назвали правильное питание или соблюдение диеты важными составляющими здорового образа жизни.

Крым – это благодатный регион для различных видов физической активности. Занятиям на свежем воздухе способствуют погодные и климатические условия. Кроме того, на полуострове есть развитая схема туристических маршрутов и множество достопримечательностей, чтобы активный образ жизни был еще и интересным, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения РК Владимир Мещеряков.

По его словам, есть несколько составляющих поддержания своего здоровья.

В первую очередь это отказ от вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха, рациональная физическая активность, правильное питание и своевременное прохождение профилактических осмотров, – уточнил эксперт.

Кстати, как сообщил «Вебер», 41% респондентов отметили, что в основном успевают полноценно выспаться и отдохнуть после рабочего дня, а 24% это пока не удается.

«Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.