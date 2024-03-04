Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Больше половины крымчан поддерживают свое здоровье прогулками на свежем воздухе
актуально в республике
Больше половины крымчан поддерживают свое здоровье прогулками на свежем воздухе
Фото: pxhere.com

Больше половины крымчан поддерживают свое здоровье прогулками на свежем воздухе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:19 04.03.2024

Социологическое агентство «Вебер» узнало у жителей нашей страны, какое место ЗОЖ занимает в их жизни. Ответы крымчан подтверждают: здоровый образ жизни – наше все! Для большинства — так уж точно.

Так, 57% ответили, что для поддержания здоровья регулярно прогуливаются и занимаются активностью, а 42% опрашиваемых – соблюдают режим дня, который включает восьмичасовой сон. 39% назвали правильное питание или соблюдение диеты важными составляющими здорового образа жизни.

Крым – это благодатный регион для различных видов физической активности. Занятиям на свежем воздухе способствуют погодные и климатические условия. Кроме того, на полуострове есть развитая схема туристических маршрутов и множество достопримечательностей, чтобы активный образ жизни был еще и интересным, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения РК Владимир Мещеряков.

По его словам, есть несколько составляющих поддержания своего здоровья.

В первую очередь это отказ от вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха, рациональная физическая активность, правильное питание и своевременное прохождение профилактических осмотров, – уточнил эксперт.

Кстати, как сообщил «Вебер», 41% респондентов отметили, что в основном успевают полноценно выспаться и отдохнуть после рабочего дня, а 24% это пока не удается.

Узнайте больше:  Крымчане поддерживают акцию «Отправь весточку на фронт»

«Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.