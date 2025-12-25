Прямо сейчас:
Большинство крымчан не сталкивается с трудностями при прохождении диспансеризации - официально
Большинство крымчан не сталкивается с трудностями при прохождении диспансеризации — официально

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:30 25.12.2025

Такие итоги последних федеральных опросов, приводящихся Народным фронтом в рамках мониторинга национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Короткие итоги среза мнений крымчан: 72% опрошенных жителей полуострова обращается преимущественно в государственные учреждения здравоохранения, 70% отмечают задержки в приеме из-за живой очереди у врача, 36% отмечают значительную бюрократическую загруженность врачей во время приема, а еще более 90% опрошенных крымчан не сталкивались с проблемами при вызове врача на дом. Отдельным блоком идут вопросы диспансеризации и медосмотров: 59% крымчан сообщили, что проходят их регулярно, 62% отметили, что не столкнулись с трудностями при её прохождении, еще 20% отметили вопрос очередей в кабинеты.

Уже несколько лет Народный Фронт проводит опрос пациентов о доступности записи к врачу, о наличии терапевтов и узких специалистов, а также о получении лекарств, опыте прохождения диспансеризации и получения помощи в передвижном медицинском комплексе.

Всех крымчан приглашаю принять участие в очередном мониторинге https://2nf.ru/xjqVG, результаты лягут в федеральные доклады Правительству и Президенту и помогут в развитии здравоохранения в стране.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

