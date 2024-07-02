Большинство крымчан предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами

Большинство как соискателей, так и рекрутеров предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и рекрутеры из Крыма.

Большинство крымчан (57%) предпочитает, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы». 24% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 9% отмечают, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени. Женщины чаще предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». Сторонников обращения по имени-отчеству и просто по имени больше среди мужчин, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Молодые люди до 34 лет предпочитают обращение по имени: 16% согласны даже на «ты», а 52% — на «вы». Каждый третий горожанин старше 45 лет предпочитает обращение по имени и отчеству.

Рекрутеры еще чаще, чем соискатели, предпочитают обращение по имени, но на «вы» (75%). Но кандидат не ошибется, если обратится к рекрутеру старшего возраста по имени-отчеству — каждый четвертый наниматель старше 45 лет предпочитает такое обращение.

Время проведения: 15—28 июня 2024 года

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