Большинство жителей России не знают про возможности налогового вычета за платные занятия спортом

Народный фронт по поручению Президента осуществляет мониторинг доступности спорта для жителей нашей страны, в том числе следит за тем, как работает налоговый вычет за платные занятия спортом, введенный по предложению движения.

Благодаря этой инициативе граждане в 2025 году могут вернуть до 19,5 тысяч рублей (ранее до 15,6 тысяч рублей), потраченных на занятия спортом. По данным опроса, проведённого Народным фронтом совместно с ВЦИОМом, только 33% жителей РФ знают о возможности получения налогового вычета. При этом обратились за ним менее 1% граждан – 350 тысяч в 2024 году. Причины: мало организаций и ИП, за занятия в которых можно получить вычет, в т. ч. и в детско-юношеских спортшколах. Россияне не могут получить налоговый вычет за оплату спортивных занятий членов своей семьи. Только 19% опрошенных знают о новом налоговом вычете за сдачу ГТО и прохождение диспансеризации.

В Крыму, по информации Минспорта РФ, на 2025 год зарегистрировано 18 физкультурно-оздоровительных организаций и 16 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта. Большинство организаций – государственные.

Народный фронт в Крыму с первого года реализации данной инициативы – с 2020, поднимал вопрос о необходимости максимального расширения количества таких организаций и информирования крымчан о данной возможности. Мы видим рост количества организаций – в 2023 году их было 13. Но важно продолжать развивать это направление и рассказывать людям о такой возможности, также расширяя перечень организаций, — отмечает руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание министра спорта Михаила Дегтярёва на необходимость учесть замечания Народного фронта.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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