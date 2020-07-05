Большую беду может спровоцировать одна незатушенная сигарета. В Крыму — пожароопасно

ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает:

5-8 июля в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В МЧС России в Крыму, в свою очередь, напоминают, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим:

Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

выжигать сухую растительность;

Всего в 2020 году на территории Республики Крым произошло 58 лесных пожаров. Основная причина данных возгораний — неосторожное обращение населения с огнём. Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий.

Обращаем внимание граждан, что штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тыс. рублей. Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым призывают граждан отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила пожарной безопасности.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .