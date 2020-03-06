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Борцы-классики Ридван Османов и Валерий Джалалов из Крыма – бронзовые призеры первенства ЮФО среди юниоров
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Борцы-классики Ридван Османов и Валерий Джалалов из Крыма – бронзовые призеры первенства ЮФО среди юниоров

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:25 06.03.2020

Мастер спорта Ридван Османов из Куйбышево Бахчисарайского района (весовая категория – до 72 кг, тренер – Ленур Мамедов) и Валерий Джалалов из Алушты (до 60 кг, тренеры – Алексан Степанян и Гагик Авагян) стали бронзовыми призерами первенства Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли 4-6 марта в Азове Ростовской области.

Борцы-классики Ридван Османов и Валерий Джалалов из Крыма – бронзовые призеры первенства ЮФО среди юниоров
Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Ридван Османов и Валерий Джалалов получили путевки на первенство России, которое 2-5 апреля пройдет в Хабаровске. В шаге от пьедестала почета (заняли пятые места) в Азове остановились воспитанники КСПУОР, кандидаты в мастера спорта Дилявер Сейдалиев (до 67 кг, тренеры – Сервер Абдулганиев и Энвер Усеинов) и Тимур Шафигуллин (до 97 кг, Рустем Казаков и Энвер Усеинов), — сообщает «Крымский спорт».

Сборная Крыма была представлена на первенстве ЮФО шестью борцами.

Всего в соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Были разыграны десять комплектов наград.

Борцы-классики Ридван Османов и Валерий Джалалов из Крыма – бронзовые призеры первенства ЮФО среди юниоров

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