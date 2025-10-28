Прямо сейчас:
Бойцы подразделения «Барс-Крым» отправились в зону СВО для выполнения боевых задач
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

28.10.2025

Глава Республики Крым принял участие в торжественном мероприятии по случаю отправки бойцов подразделения «Барс-Крым» в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.

Слова благодарности ребятам, которые всегда на передовой – и в Крыму, и за пределами нашего региона. Крымчане это хорошо знают. Это настоящие мужчины, для которых защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора, важный приоритет. Спасибо за службу и высокую гражданскую ответственность! – поблагодарил Сергей Аксёнов.

Затем Сергей Аксёнов пообщался с бойцами и сказал напутственные слова. Глава Крыма подчеркнул готовность органов власти республики продолжать оказывать воинам всю необходимую поддержку и содействие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

