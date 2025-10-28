Бойцы подразделения «Барс-Крым» отправились в зону СВО для выполнения боевых задач

Слова благодарности ребятам, которые всегда на передовой – и в Крыму, и за пределами нашего региона. Крымчане это хорошо знают. Это настоящие мужчины, для которых защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора, важный приоритет. Спасибо за службу и высокую гражданскую ответственность! – поблагодарил Сергей Аксёнов.