Бойцы Российских студенческих отрядов осуществляют сервисное и техническое обслуживание Фестиваля «Таврида.АРТ»

С 26 по 28 июля на базе Арт-кластера «Таврида» пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». В этом году фестиваль посвящен теме многонациональности нашей большой страны. Через призму молодого искусства участники и гости смогут увидеть культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном прочтении.

Российские студенческие отряды с 2019 года осуществляют сервисное и техническое обеспечение и обслуживание площадок Фестиваля, работая разнорабочими, горничными, клинерами, уборщиками территории, озеленителями и т.д. Руководство Фестиваля высоко оценивает профессионализм и эффективность работы студотрядов, отмечая ежегодный рост количества студентов, привлекаемых к трудовой деятельности на Тавриде через студотрядовское движение. Так в 2019 году численность Межрегионального сводного студенческого серввисного отряда «Таврида» составляла 32 бойца из 4 регионов страны, на сегодняшний день отряд насчитывает 266 бойцов РСО из 8 регионов страны.

Участие наших студентов в организации фестиваля «Таврида.АРТ» является не только возможностью проявить свои профессиональные навыки, но и значимым вкладом в развитие культурной жизни и нашего региона, и нашей страны. Каждый год мы видим, как растет интерес молодых людей к участию в таких масштабных мероприятиях. Это подтверждает важность нашей работы и вдохновляет на дальнейшие достижения. В этом году мы особенно гордимся темой фестиваля, которая подчеркивает многонациональность и богатое культурное наследие нашей страны. Уверен, что наши студотрядовцы внесут значительный вклад в успешное проведение этого важного события, — цитирует пресс-служба руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимира Кайданского.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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