Бойцы Российских студенческих отрядов помогают в оздоровлении в Крыму детей из Энергодара

В рамках летнего оздоровительного сезона в Республике Крым более 300 детей из Энергодара отправились на 2 смену в детские оздоровительные лагеря «Мандарин» и «Ай-Кэмп». Это уникальная возможность для юных отдыхающих не только поправить здоровье, отдохнуть, но и насладиться разнообразием активностей и мероприятий. Всего этим летом за 5 смен в детских лагерях Крыма отдохнут около 2 тысяч ребят из Энергодара.

Так, на 2 юбилейной смене в «Мандарине» для детей проходят мероприятия, посвященные 80-летию атомной промышленности. Особое внимание уделяется программе, которая включает в себя образовательные и развлекательные мероприятия, связанные с историей и достижениями атомной отрасли, программирования и робототехники.

Примечательно, что в лагерях «Мандарин» и «Ай-Кэмп» работают бойцы Российских студенческих отрядов. И это не только студенты, но и школьники – представители трудовых отрядов подростков, которые активно помогают вожатым и выступают в роли аниматоров. Работа в лагере – это возможность для подростков получить свой первый трудовой опыт и определиться с будущей профессиональной деятельностью.

Для нас важно, что вожатые студенческих отрядов Республики Крым могут предоставить детям качественный отдых и оздоровление в нашем регионе. Студотрядовцы работают, создавая комфортную и безопасную атмосферу для наших маленьких гостей из новоприсоединенных территорий. Это большая ответственность, но благодаря качественной подготовке и профессиональному обучению, которое вожатые прошли этой весной, ребята готовы к любым вызовам и делают все для того, чтобы отдых деток был здоровым и незабываемым, — отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Мы в лагере «Мандарин» с радостью принимаем детей из Энергодара и стараемся сделать их отдых незабываемым. Это моё первое трудовое лето в качестве помощника вожатого, и, конечно, мне было очень волнительно в первый день работы, но сейчас все проходит отлично. Каждый день в нашем лагере наполнен играми и занимательными мероприятиями. Уверена, что детки здорово проведут время, оздоровятся и получат массу положительных эмоций, — поделилась Мария Мешкова, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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