Бойцы Российских студотрядов провели работы по благоустройству населённых пунктов и уборке выбросов мазута

С 25 января по 2 февраля в Крыму прошла VIII Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО». 400 студотрядовцев помогали в ликвидации загрязнений нефтепродуктами в береговой зоне Крыма, занимались благоустройством общественно полезных муниципальных территорий, памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также проводили уроки мужества в школах.

Крымский студенческий десант РСО в 2025 году объединил 400 студентов и школьников в трудовом добровольчестве. 21 отряд в рамках патриотической акции трудился в 18 муниципальных образованиях и 18 населённых пунктах Республики Крым.

Было проведено 106 уроков мужества о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, убрано и приведено в порядок 32 братских захоронения, 18 памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., собрано и вывезено более 40 тонн опавшей листвы и сухих веток, выполнены работы по благоустройству 11 скверов и парков общей площадью 100 га.

Усилиями студотрядовцев Крыма собрано более тонны мазута на побережье в районе Арт-кластера «Таврида». Также проводился мониторинг береговой полосы в Бахчисарайском, Сакском районах и в районе г. Судака протяженностью более 30 км для выявления выбросов мазута. На мониторинге работали 120 бойцов студотрядов Крыма в составе Всероссийского студенческого отряда «Снежный десант РСО».

В этом году особое внимание в рамках десанта было уделено улучшению экологической ситуации в нашем регионе. Выбросы нефтепродуктов в акватории Чёрного моря стали серьёзным испытанием для всех южан, поэтому для нас было важно внести вклад в противодействие данной экологической угрозе. Наши усилия позволили привлечь значительное количество добровольцев, готовых участвовать в ликвидации последствий разлива мазута. Каждый шаг, предпринятый в рамках данной инициативы, подтвердил, что охрана окружающей среды представляет собой не только индивидуальную, но и общую задачу, – рассказал Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Акция в этом году была проведена при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым, а также Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Крымский студенческий десант прошёл в этом году уже в восьмой раз. Студотряды Крыма, объединенные общими целями и стремлениями, вновь доказали, что молодежь даже в каникулярный период готова активно участвовать в благоустройстве муниципалитетов родного полуострова. Студенческий десант – это не только труд, но и возможность обмена опытом, навыками и идеями, которые непременно обогатят участников в личностном и профессиональном плане, а также поспособствуют сохранению исторического и культурного наследия Крыма, – отмечает Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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