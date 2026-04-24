Бойцы Российских студотрядов пройдут профессиональное обучение по рабочим специальностям в Севастополе

В Севастопольском государственном университете стартовало профессиональное обучение участников Российских студенческих отрядов. Подготовка проходит по трем направлениям: «маляр строительный 3-го разряда» — 35 человек, «арматурщик 3-го разряда» — 15 человек и «социальный работник» — 16 человек.

Обучение продлится 2,5 месяца и пройдет на базе СевГУ. По итогам программы участники сдадут квалификационный экзамен и получат свидетельства установленного образца.

Развитие рабочих специальностей сегодня является одной из приоритетных задач, поскольку именно такие специалисты востребованы на региональном и федеральном уровнях. Участие молодежи в подобных программах позволяет не только закрывать кадровый дефицит, но и формировать карьерную траекторию уже в период получения дополнительного образования.

Сегодня особенно важно, чтобы студенты осознанно подходили к выбору профессии – ориентируясь не только на престиж, но и на реальную востребованность на рынке труда. За каждым построенным домом, благоустроенной городской средой и оказанной помощью людям стоит труд специалистов, без которых невозможно представить устойчивое развитие региона. Рабочие профессии в строительстве сегодня востребованы как никогда: маляры и арматурщики участвуют в создании инфраструктуры, формируют облик наших городов и напрямую влияют на качество жизни. Это стабильная занятость, достойная оплата труда и возможность профессионального роста. Не менее значима профессия социального работника. Это люди, которые ежедневно помогают тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Их работа требует не только знаний, но и высокой степени ответственности, эмпатии и человеческого участия, — отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Все обучающиеся будут обеспечены рабочими местами уже летом 2026 года. Участники, прошедшие обучение по направлению «социальный работник», будут работать в детских оздоровительных лагерях региона и всероссийских детских центрах. Студенты строительных направлений отправятся на региональные, всероссийские и международные строительные объекты.

Я выбрала строительное направление, потому что хочу получить реальные навыки, которые пригодятся в работе. Для меня важно попробовать себя в профессии, поработать на крупных объектах и получить опыт, который будет полезен в будущем. Такие программы дают отличную возможность начать карьерный путь уже во время учебы, — поделилась обучающаяся по строительной специальности Юлиана Крысенко.

Программа реализуется Российскими студенческими отрядами совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя