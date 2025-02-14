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Бойцы Российских студотрядов в Международный день дарения книг передали более тысячи книг в крымские детские библиотеки

Бойцы Российских студотрядов в Международный день дарения книг передали более тысячи книг в крымские детские библиотеки

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:48 14.02.2025

С 13 января по 14 февраля усилиями бойцов Российских студенческих отрядов в Республике Крым проводилась ежегодная добровольческая акция «Подари книгу ребенку», приуроченная к Международному дню дарения книг. На протяжении месяца студотрядовцы со всех уголков полуострова собирали книги, к акции также присоединились руководители школ, вузов и колледжей, жители Симферополя и других муниципалитетов Крыма.

Акция проводится с 2018 года и направлена на развитие добровольчества, популяризацию чтения и пополнение фондов библиотек детских домов и интернатов Республики Крым. За 7 лет проведения акции было собрано и передано в библиотеки детских домов более восьми тысяч книг.

В этом году бойцы Российских студенческих отрядов собрали более тысячи детских книг, которые 14 февраля передали в крымские детские библиотеки.

Уже не первый год 14 февраля студотряды Крыма передают для нашей библиотеки детские книги. Они самые востребованные среди ребят и поэтому довольно быстро изнашиваются. Так как детская литература, красиво иллюстрированная, ещё и довольно дорогая, то возникают сложности с приобретением новых и заменой изношенных детских книжечек. Инициатива, которую ежегодно реализуют студенты из РСО, нам помогает обновлять детскую литературу для детей младшего и среднего возраста. Это замечательный пример студенческого добровольчества, – рассказала директор Чеботарской специальной школы-интерната Ирина Ковальчук.

Студотряды Крыма ежегодно с радостью принимают участие в дарении книг. Эта акция помогает детям прикоснуться к удивительному миру литературы, расширить свой кругозор, а нам подарить им небольшую радость. Уверены, что каждая книга – это новая история, приключение и множество ярких эмоций. Мы рады, что можем стать частью этого важного процесса. Вместе мы создаем будущее, наполненное знаниями и мечтами, поделилась руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк. 

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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