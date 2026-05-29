Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Бойцы РСО Севастополя прошли обучение по специальностям «Вожатый» и «Социальный работник»
Новости Республики
Бойцы РСО Севастополя прошли обучение по специальностям «Вожатый» и «Социальный работник»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Бойцы РСО Севастополя прошли обучение по специальностям «Вожатый» и «Социальный работник»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:47 29.05.2026

В Севастопольском государственном университете подвели итоги образовательной программы школы вожатского мастерства. 300 вожатых студенческих отрядов и 16 социальных работников, прошедших профессиональное обучение, получили сертификаты государственного образца.

Программа реализована Севастопольским региональным отделением Российских студенческих отрядов совместно с Севастопольским государственным университетом при поддержке управления по делам молодежи.

Получение сертификата — это знак профессиональной зрелости. Севастопольские вожатые и социальные работники показали отличные результаты. Мы гордимся тем, что движение РСО готовит не просто временных сотрудников для лагерей, а настоящих наставников для детей. Уверен, этим летом каждый из них найдет свой подход к ребятам, а полученные знания помогут сделать отдых безопасным, ярким и полезным, — отметил член Правления РСО, депутат Законодательного Собрания Севастополя Денис Кондратьев.

Обучение велось по трем направлениям: для начинающих вожатых, для опытных специалистов и для высшего педагогического состава. Финальным испытанием стала комплексная аттестация, по итогам которой все участники получили сертификаты.

Узнайте больше:  Более 300 севастопольцев за неделю стали донорами крови

Участники, прошедшие обучение, будут работать в детских оздоровительных лагерях региона и всероссийских детских центрах. Лучшие проекты тематических смен, разработанные в ходе «Вожатской мастерской «Планета детства»», будут реализованы в лагерях «Ласпи» и «Горный».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 2 112

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.