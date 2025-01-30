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Бойцы с Запорожского направления используют системы защиты от дронов, разработанные крымчанами
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Бойцы с Запорожского направления используют системы защиты от дронов, разработанные крымчанами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 30.01.2025

Бойцам из Крыма передали очередную партию детекторов дронов, которые позволяют определить вражеские квадрокоптеры во время выполнения боевых задач. Крымские герои поделились успехами использования крымских разработок на фронте, переданных в рамках гуманитарной миссии Народного фронта.

Привет Крым, уже 3 год крымские РЭБы и анализаторы дронов защищают нашу технику и наших ребят от вражеских птичек. От всего нашего подразделения хотим сказать спасибо народным мастерам из Крыма. Это настоящие профессионалы оборонки прямиком с народа, — поделился крымский боец с позывным «Зима».

Очередные переданные приборы обеспечат безопасное выполнение задач сразу для нескольких групп бойцов на Запорожском направлении. Все приборы изготовлены крымскими кулибиными.

Первый месяц 2025 года сопроводился уже 4 передачами средства защиты от дронов крымского производства. Это разные подразделения на разных направлениях, но запрос именно на такую помощь остается приоритетным. Спасибо нашим крымчанам, которые уже подтвердили готовность развивать это направление кулибинства и дальше, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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