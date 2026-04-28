Бойцы студотрядов проведут в Севастополе тематические встречи для 10 тысяч школьников и студентов колледжей

В общеобразовательных организациях и учреждениях среднего профессионального образования Севастополя бойцы российских студенческих отрядов (РСО) провели серию тематических встреч «Что значит работать в команде? Сила команды». В рамках единого мероприятия удалось объединить порядка 6 тысяч подростков. Участники студенческих отрядов посетили 30 школ и четыре колледжа.

На встречах школьники и студенты обсудили вопросы доверия, взаимопомощи и ответственности, а также роль командной работы в достижении значимых результатов — в том числе в рамках деятельности Губернаторских школьных трудовых отрядов.

С 27 по 30 апреля в образовательных учреждениях города продолжится проведение тематических встреч в формате ярмарки командных возможностей. Общий охват мероприятий в Севастополе составит около 10 тысяч человек. Тематические встречи из цикла «Разговоры о важном» прошли при поддержке управления по делам молодежи и департамента образования и науки.

В современном мире, полном вызовов, формирование сплоченных команд среди подростков приобретает стратегическое значение. Командообразование становится мощным инструментом гармоничного развития личности, подготовки к профессиональной деятельности и укрепления социальных связей. В процессе совместных заданий ребята учатся полагаться друг на друга, что закладывает основу для крепких дружеских и профессиональных отношений. Каждый участник пробует себя в разных ролях — от лидера до исполнителя — осознавая ценность коллективного вклада. Достижения команды дают ощущение успеха, мотивируя на новые свершения и помогая преодолевать личные барьеры, — поделилась начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Занятия проводили участники линейных студенческих отрядов, кураторы совместно с бойцами Губернаторских школьных трудовых отрядов. Программа была выстроена в интерактивном формате и включала обсуждения, практические задания и групповые упражнения.

Для российских студенческих отрядов командная работа — это основа движения. Именно в отряде формируются лидерские качества, ответственность, дисциплина и настоящая взаимовыручка. Через такие встречи мы знакомим обучающихся с ценностями РСО и показываем, что команда — это сила, которая помогает развиваться, достигать целей и быть частью большого общего дела. Особенно важно, что проводниками этих смыслов выступают сами участники движения, делясь своим опытом со сверстниками, — подчеркнула руководитель студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.

В Севастополе особое внимание уделяется Губернаторским школьным трудовым отрядам (ГШТО). Это движение для подростков помогает формировать первые навыки командной работы, ответственности и трудовой дисциплины, дает возможность попробовать себя в общественно значимой деятельности, развить лидерские качества и получить опыт участия в городских и региональных проектах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя