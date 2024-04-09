Братья из Мелитополя, скрывавшиеся от органов следствия, арестованы за убийство в Крыму

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю двум жителям Мелитополя, Запорожской области предъявлено обвинение в совершении убийства жителя Севастополя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Днем 21 марта 2019 года у дороги в районе села Низинное Сакского района в своем автомобиле был обнаружен 34-летний житель Севастополя с многочисленными огнестрельными ранениями. Правоохранительным органам было известно, что в тот день мужчина выехал из дома с крупной суммой, однако при осмотре салона денежных средств обнаружено не было. Основная версия убийства была связана с деятельностью погибшего, который зарабатывал на жизнь в качестве неофициального валютного трейдера.

Следователями и следователями-криминалистами на месте преступления были изъяты следы и отпечатки, изучена личность пострадавшего, круг его общения. По результатам мероприятий и значительного количества экспертиз сотрудникам СК и полиции удалось установить лиц, причастных к совершению этого преступления. 42-летний житель Мелитополя с 2018 года на постоянной основе перевозил через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией российские рубли для их обмена на иностранную валюту. В марте 2019 года он решил похитить у трейдера подлежащие обмену деньги, для чего привлек своего 34-летнего брата и еще одного земляка. В ходе встречи соучастники произвели не мерее шести выстрелов в потерпевшего, забрав 160 тысяч долларов США, — сообщили в Следственном комитете.

В феврале текущего года подозреваемые были задержаны на территории Мелитополя и доставлены для проведения следственных действий в Симферополь. Один из фигурантов под грузом предъявленных неопровержимых доказательств дал исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Личность и местонахождение третьего участника смертельного разбойного нападения также установлена. Принимаются меры к его задержанию.