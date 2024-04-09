Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Братья из Мелитополя, скрывавшиеся от органов следствия, арестованы за убийство в Крыму
актуально в республике
Братья из Мелитополя, скрывавшиеся от органов следствия, арестованы за убийство в у

Братья из Мелитополя, скрывавшиеся от органов следствия, арестованы за убийство в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:41 09.04.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю двум жителям Мелитополя, Запорожской области предъявлено обвинение в совершении убийства жителя Севастополя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Днем 21 марта 2019 года у дороги в районе села Низинное Сакского района в своем автомобиле был обнаружен 34-летний житель Севастополя с многочисленными огнестрельными ранениями. Правоохранительным органам было известно, что в тот день мужчина выехал из дома с крупной суммой, однако при осмотре салона денежных средств обнаружено не было. Основная версия убийства была связана с деятельностью погибшего, который зарабатывал на жизнь в качестве неофициального валютного трейдера.

Следователями и следователями-криминалистами на месте преступления были изъяты следы и отпечатки, изучена личность пострадавшего, круг его общения. По результатам мероприятий и значительного количества экспертиз сотрудникам СК  и полиции удалось установить лиц, причастных к совершению этого преступления.

42-летний житель Мелитополя с 2018 года на постоянной основе перевозил через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией российские рубли для их обмена на иностранную валюту. В марте 2019 года он решил похитить у трейдера подлежащие обмену деньги, для чего привлек своего 34-летнего брата и еще одного земляка. В ходе встречи соучастники произвели не мерее шести выстрелов в потерпевшего, забрав 160 тысяч долларов США, — сообщили в Следственном комитете.

В феврале текущего года подозреваемые были задержаны на территории Мелитополя и доставлены для проведения следственных действий в Симферополь. Один из фигурантов под грузом предъявленных неопровержимых доказательств дал исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Узнайте больше:  В Севастополе будут судить специалиста-эксперта отдела МВД по вопросам миграции

Личность и местонахождение третьего участника смертельного разбойного нападения также установлена. Принимаются меры к его задержанию.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.