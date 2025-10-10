Братья меньшие и квартирный вопрос: для собак и кошек хотят установить норму жилплощади

Марченко собирается внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому на каждую взрослую кошку или собаку в квартире должно приходиться не менее 18 «квадратов» жилплощади. Допускается только временное превышение этой нормы при появлении потомства до достижения питомцами возраста шести месяцев. Эти ограничения не будут распространять на собак-проводников.

Сейчас количество домашних животных в жилых помещениях не ограничено. Это приводит к тому, что в обычных квартирах люди могут содержать 15-20 и более кошек или собак, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это доставляет дискомфорт соседям и создаёт антисанитарные условия.

Норматив жилплощади для кошек и собак уже введён в Башкирии. В регионе на одну крупную или среднюю собаку отведено не менее 18 «квадратов» жилплощади. Такая же норма установлена для двух кошек или двух маленьких собак. Также здесь действуют ограничения для владельцев земельных участков. На 200 «квадратах» земли можно содержать до трёх маленьких собак либо одну крупную или среднюю собаку.

источник: ЦИАН