Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Братья меньшие и квартирный вопрос: для собак и кошек хотят установить норму жилплощади
Новости Республики
Братья меньшие и квартирный вопрос: для собак и кошек хотят установить норму жилплощади
фото: pikist.com

Братья меньшие и квартирный вопрос: для собак и кошек хотят установить норму жилплощади

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:17 10.10.2025

Количество собак и кошек в квартире предложили ограничить. С таким предложением выступил депутат Евгений Марченко, сообщает ТАСС. Он предложил внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

Марченко собирается внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому на каждую взрослую кошку или собаку в квартире должно приходиться не менее 18 «квадратов» жилплощади. Допускается только временное превышение этой нормы при появлении потомства до достижения питомцами возраста шести месяцев. Эти ограничения не будут распространять на собак-проводников.

Сейчас количество домашних животных в жилых помещениях не ограничено. Это приводит к тому, что в обычных квартирах люди могут содержать 15-20 и более кошек или собак, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это доставляет дискомфорт соседям и создаёт антисанитарные условия.

Узнайте больше:  2026 год россияне начнут с 12-дневных каникул

Норматив жилплощади для кошек и собак уже введён в Башкирии. В регионе на одну крупную или среднюю собаку отведено не менее 18 «квадратов» жилплощади. Такая же норма установлена для двух кошек или двух маленьких собак. Также здесь действуют ограничения для владельцев земельных участков. На 200 «квадратах» земли можно содержать до трёх маленьких собак либо одну крупную или среднюю собаку.

источник: ЦИАН

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x