Броня крепка… но крепче брони – мужество. Летопись Минобороны РФ о героизме российских солдат и офицеров

В Минобороны РФ продолжают ежедневный рассказ о героизме и мужестве российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Очередная страница славной летописи об инженерных войсках, связи, танкистах и медиках.

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Сергея Скородинского вел бои с превосходящими силами украинских националистов. Сергей лично точными попаданиями уничтожил два танка, потом получил контузию, но продолжил бой — в итоге старший лейтенант ликвидировал еще два вражеских танка и обеспечил захват ключевых важных позиций около стратегически важного населенного пункта.

Начальник радиостанции старший сержант Александр Солопов обеспечивал связью батальнно-тактическую группу, которую атаковали украинские националисты. В ходе очередной волны наступления противник повредил антенну радиостанции, а сам Александр получил осколочное ранение предплечья. Однако несмотря на это, он не покинул поле боя — самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь, после чего вместе с подчиненными восстановил связь.

Командир инженерно-штурмового взвода, лейтенант Петр Федоткин во время выполнения боевых задач обнаружил группу вооруженных националистов с гранатометами, минометами и другими видами вооружения. Оценив обстановку, он скрытно пробрался на запасную позицию и открыл внезапный огонь по флангу диверсантов — понеся большие потери, противник отступил.

В ходе переправы через реку на колонну батальонно-тактической группы ВС РФ напали украинские националисты — они нанесли артиллерийский удар по мосту. В результате автомобиль с ранеными российскими военнослужащими упал в реку. Капитан медицинской службы Константин Вшивков, рискуя собственной жизнью, бросился в ледяную воду и спас трех военнослужащих с многочисленными переломами и осколочными ранениями — оказал первую медицинскую помощь и отправил их в полевой госпиталь.

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