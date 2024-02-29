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«Бросай пить — вставай на лыжи». Владимир Путин предложил поощрять всех, кто сдает нормы ГТО
Фото: pikist.com

«Бросай пить — вставай на лыжи». Владимир Путин предложил поощрять всех, кто сдает нормы ГТО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:56 29.02.2024

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ назвал одним из значимых достижений увеличение в разы (!) числа граждан, которые регулярно занимаются спортом. Глава государства отметил, что все помнят «народный лозунг» «Бросай пить — вставай на лыжи», и добавил, что «момент такой настал». По словам Путина, нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью.

Со следующего года будет введен налоговый вычет для тех, кто проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, — заявил Президент России.

Комплекс ГТО предусматривает сдачу нормативов в различных дисциплинах по трем уровням трудности для каждой возрастной группы (от 6 до 70 лет и старше). А вопрос: где именно сдавать спортивные нормы? – тоже имеет решение.

Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, дополнительно не менее 350 спортивных объектов, — сказал Глава государства.

На эти цели в ближайшие 6 лет из федерального бюджета планируется направить 65 млрд. рублей.

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По данным министерства спорта РК, за 10 лет количество крымчан в возрасте от 3 до 79 лет, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, увеличилось почти в 3,5 раза и составляет более 890 тысяч человек. Власти Республики ставят цель к 2030 году довести этот показатель до 1 232 000 человек.

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