BTL маркетинг — стратегия высокоэффективных промо-мероприятий для продвижения товаров и услуг

Примеры BTL-активностей включают в себя мероприятия на местах продаж, промо-акции, демонстрации товаров, специальные предложения, личные встречи и т.д. Важной чертой BTL маркетинга является его более индивидуальный и прямой характер, что позволяет брендам более тесно взаимодействовать с конечными потребителями — https://iambtl.ru/.

BTL-маркетинг может быть особенно эффективен для продвижения товаров или услуг, требующих близкого взаимодействия с потребителем, или когда необходимо создать определенный опыт или эмоциональную связь с брендом.