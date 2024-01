BTL маркетинг — стратегия высокоэффективных промо-мероприятий для продвижения товаров и услуг

BTL (Below The Line) маркетинг — это стратегия маркетинга, которая фокусируется на прямом взаимодействии с целевой аудиторией, обходя традиционные рекламные каналы. Основное отличие BTL-маркетинга от ATL (Above The Line) маркетинга заключается в том, что BTL активности направлены на более узкую аудиторию и ориентированы на создание прямого взаимодействия с потребителями.