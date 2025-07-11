Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | «Букетный сюрприз» за чужой счёт… В Севастополе за кражу цветов задержали романтика
Новости Республики

«Букетный сюрприз» за чужой счёт… В Севастополе за кражу цветов задержали романтика

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:51 11.07.2025

Желание сделать любимым дамам подарок и отсутствие денег подтолкнули местного жителя на преступление.

Установлено, что 27-летний мужчина, проходя мимо цветочного магазина захотел сделать приятный сюрприз своим близким дамам. Он выбрал в торговой точке два букета на общую сумму более четырех тысяч рублей, а для оформления покупки предложил произвести безналичный расчет через мобильное приложение банка. После того как продавец дал свое согласие, мужчина продемонстрировал фальшивый скриншот, якобы подтверждающий перевод денежных средств, и покинул павильон.

Обнаружив факт непоступления оплаты, руководство магазина обратилось в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что подарил по букету своей маме и возлюбленной девушке, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении фигуранта отделом дознания возбуждено уголовно дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы.

Узнайте больше:  За неделю мошенники получили от крымчан более 17 миллионов рублей

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x