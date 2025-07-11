«Букетный сюрприз» за чужой счёт… В Севастополе за кражу цветов задержали романтика

Установлено, что 27-летний мужчина, проходя мимо цветочного магазина захотел сделать приятный сюрприз своим близким дамам. Он выбрал в торговой точке два букета на общую сумму более четырех тысяч рублей, а для оформления покупки предложил произвести безналичный расчет через мобильное приложение банка. После того как продавец дал свое согласие, мужчина продемонстрировал фальшивый скриншот, якобы подтверждающий перевод денежных средств, и покинул павильон.

Обнаружив факт непоступления оплаты, руководство магазина обратилось в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что подарил по букету своей маме и возлюбленной девушке, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.