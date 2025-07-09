Бумага или онлайн? Электронные платёжки за ЖКУ предлагают ввести по всей стране

Электронные платёжки за жилищно-коммунальные услуги предложили внедрить по всей стране, сообщает РИА Недвижимость. С инициативой выступил депутат Госдумы Антон Ткачёв из фракции «Новые люди». Он направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
По мнению депутата, у граждан должно быть право самостоятельно выбрать удобный способ получения и оплаты платёжных документов. Люди смогут получать платёжки за ЖКУ в бумажном или электронном виде либо полностью отказаться от получения бумажных квитанций. Для этого потребуется оформить согласие на получение платёжных документов в электронной форме.
Вопрос цифровизации расчётов за жилищно-коммунальные услуги затрагивает интересы миллионов граждан, отметил Ткачёв. По закону люди могут использовать электронные платёжки при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, но в ряде регионов рассылка бумажных квитанций остаётся обязательной даже при переходе на электронный документооборот.
Электронные платёжные документы доступны в ГИС ЖКХ, на платформе «Госуслуги», а также в мобильных приложениях банков и УК, напомнил депутат. Жильцы, имеющие учётную запись, успешно пользуются этими сервисами. При этом дублирование платёжек создаёт дополнительные расходы для исполнителей для управляющих компаний.
источник: ЦИАН
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