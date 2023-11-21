Был пьян, обиделся на замечание и попытался убить. В Севастополе рассматривают дело о покушении на убийство

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Тамбовской области. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в августе 2023 года мужчина, находясь в ночное время на пр. Генерала Острякова в состоянии опьянения, вступил в конфликт с 36-летним севастопольцем, который сделал ему замечание, а спустя непродолжительное время ушел. Испытывая обиду, злоумышленник нашел его возле жилого дома неподалеку и предпринял многократные попытки нанести ему удары в голову складным ножом. Потерпевший уклонялся от ударов, но получил ранение в шею. Находящиеся поблизости люди остановили нападавшего, а затем передали сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил.

Расследование проведено следственным отделом по Ленинскому району г. Севастополя ГСУ СК России Республике Крым и г. Севастополю.

Прокуратура района направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя